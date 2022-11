Ehemaliges Postgebäude in Gernsbach soll Flüchtlingsunterkunft werden

Kommunen rechnen mit immer mehr Geflüchteten - die Kapazitätsgrenzen sind aber oft erreicht. In Gernsbach soll jetzt das alte Postgebäude saniert werden, um Platz zu schaffen.

Das große dreistöckige Gebäude steht neben dem Bahnhof, zentral in der Innenstadt. Von außen ist noch zu sehen, dass bis vor gut einem Jahr dort die Post war. Über dem Eingang ist das typische Gelb zu sehen. Jetzt steht das große Gebäude aber leer und gehört der Stadt Gernsbach (Landkreis Rastatt).

Platz für 50 Geflüchtete

Die derzeitigen Unterbringungsmöglichkeiten in der Stadt sind voll. Deshalb soll das ehemalige Postgebäude umgebaut und saniert werden - so soll Platz für rund 50 Geflüchtete geschaffen werden. Die Kosten werden auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt. Bis Mitte 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein. Am kommenden Montag entscheidet der Gemeinderat darüber.

Steigende Flüchtlingszahlen erwartet

Momentan sind in Gernsbach rund 150 Geflüchtete in städtischen Immobilien untergebracht, so die Verwaltung. Es wird erwartet, dass der Stadt mit rund 14.000 Einwohnern und Einwohnerinnen pro Monat 15 weitere Schutzsuchende zugewiesen werden.

"Wir sind aktuell in einer sehr angespannten Situation, so wie viele andere Kommunen auch. Wir müssen dieses Jahr noch 30 Menschen aufnehmen und nächstes Jahr circa 180."

Container oder Hallenbelegungen nur Notfalloption

Die Stadt Gernsbach will Geflüchtete weiter dezentral unterbringen, auf das Stadtgebiet verteilt. Container oder Hallenbelegungen sollen vermieden werden. Die Verwaltung betont, sie verfolge seit dem Jahr 2015 diese Strategie in überwiegend angemieteten Objekten. So konnten bislang alle zugewiesenen Geflüchteten untergebracht werden. Mit der Ukraine-Krise komme diese Strategie aber an ihre Grenzen.

Neuausrichtung nötig

Eine Neuausrichtung sei nötig, heißt es. Der "Gernsbacher Weg" - so nennt es die Stadtverwaltung. Neben der Anmietung von Wohnungen soll jetzt auch bewusst auf den Umbau städtischer Wohnungen und den Neubau von Wohnungen gesetzt werden. Und dazu gehört auch Sanierung und Umbau der alten Post. Die Stadt sehe die derzeitige Situation mit Sorge, so Bürgermeister Julian Christ. In den kommenden Jahren müssten Millionen Euro in die Hand genommen werden.