Die historische Brückenmühle wird kernsaniert. Der Siloturm wird abgerissen und durch einen ähnlichen Neubau ersetzt. Nahe der Altstadt wird so neuer Wohnraum geschaffen.

Die Tage des Siloturms der historischen Brückenmühle in Gernsbach sind gezählt. Bürgermeister Julian Christ (SPD) hat persönlich den ersten Baggerbiss gesetzt. In wenigen Wochen wird der Turm abgetragen sein. Am Ende wird er aber durch einen fast identisch aussehenden Neubau ersetzt.

Gernsbachs Bürgermeister Julian Christ setzt den ersten Baggerbiss an der historischen Brückenmühle. SWR Patrick Neumann

Jahrelanger Leerstand der Brückenmühle Gernsbach

Jahrzehntelang stand die Brückenmühle in Gernsbach im Murgtal leer und gammelte vor sich hin. Viele Bürger empfanden das Gebäude in unmittelbarer Nähe zur Altstadt als "Schandfleck". Projektentwickler ist Bernd Frank aus Baden-Baden. Zunächst wird der Siloturm mit einem Großbagger sorgfältig abgetragen. Danach wird der Turm in ähnlicher Bauweise neu errichtet.

Wohnraum wird in Gernsbach dringend benötigt.

Im Inneren des Gebäudes werden insgesamt 33 Wohnungen entstehen. Die kleinste Wohnung wird eine Fläche von 35 Quadratmetern haben, die größte Wohnung etwa 105 Quadratmeter messen. Im Erdgeschoss des Gebäudes werden Gewerbe-Einheiten eingerichtet. Hier könnten künftig Geschäfte oder Arztpraxen einziehen.

Ursprünglich sollte mit dem Umbau der Brückenmühle bereits im vergangenen Herbst begonnen werden. Das Vorhaben scheiterte an noch fehlenden Genehmigungen.

Siloturm in Gernsbach wird Stein für Stein abgetragen

Wegen der Bauarbeiten, die im Jahr 2025 abgeschlossen sein sollen, kommt es im Bereich der Gernsbacher Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Das Bauvorhaben in den engen Altstadtgassen ist technisch sehr anspruchsvoll. Aus diesem Grund kann der Siloturm auch nicht gesprengt werden. Stattdessen muss er mit einem Großbagger Stein für Stein abgetragen werden.

Der Siloturm der Brückenmühle wird durch einen Neubau ersetzt. SWR Patrick Neumann

Für die künftigen Bewohner der Brückenmühle soll es Parkmöglichkeiten auf dem benachbarten Färbertorplatz geben. Dort sollen ebenfalls Wohnungen und ein Parkhaus entstehen.