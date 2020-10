Nachdem eine Baustelle kurz hinter der Karlsruher Rheinbrücke auf Pfälzer Seite in den vergangenen Tagen Autofahrer viele Nerven gekostet hat, beginnen am Montag Arbeiten an der B10 auf Karlsruher Seite.

Die Fahrbahndecke zwischen Knielingen und Rheinbrücke muss erneuert werden. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe dauert die Instandsetzung voraussichtlich bis Mitte September. Arbeiten zunächst in der verkehrsarmen Zeit Am Montag, 29. Juni, starten die vorbereitenden Arbeiten, das heißt es wird die für die Bauarbeiten notwendige veränderte Verkehrsführung samt Beschilderung eingerichtet. Diese Arbeiten, bei denen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt werden muss, finden laut Regierungspräsidium in der verkehrsarmen Zeit zwischen 9 und 15 Uhr oder nachts statt. Eigentliche Sanierung beginnt am 6. Juli Am 6. Juli soll dann die eigentliche Sanierung beginnen, zunächst in Fahrtrichtung Wörth. Gebaut wird in fünf Abschnitten und unter sogenannter 3 + 1-Verkehrsführung, das heißt: ein Richtungsfahrstreifen wird auf die Gegenfahrbahn verlegt, sodass in jede Fahrtrichtung immer zwei Spuren zur Verfügung stehen. Bauarbeiten bremsen Radfahrer aus Die B10-Anschlussstelle Stora Enso/Verkehrsübungsplatz muss zweitweise, der südliche Radweg auf der Rheinbrücke während der kompletten Sanierung gesperrt werden. Die Gesamtkosten für die B10-Sanierung liegen laut Regierungspräsidium bei 1,7 Mio Euro und werden vom Bund getragen.