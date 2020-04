Am Montag beginnt auf der A8 zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Karlsbad die Sanierung der Fahrbahn Richtung Stuttgart. Voraussichtlich bis in den Herbst wird an dem Teilstück gearbeitet.

Auf einer Länge von fast sechs Kilometern wird die Fahrbahn neu asphaltiert. In dieser Zeit bleiben in Richtung Stuttgart drei Spuren befahrbar - in Richtung Karlsruhe zwei Spuren. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bittet die Verkehrsteilnehmer um Rücksicht, damit Unfälle vermieden werden können. "Die A8 ist eine unserer Hauptverkehrsachsen im Land. Mit dieser Erhaltungsmaßnahme machen wir die A8 zukunftsfest und leistungsfähig." Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister Baden-Württemberg 24-Stunden-Baustelle bis Herbst Die Arbeiten zwischen Karlsruhe und Karlsbad dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Um die Bauzeit kurz zu halten, arbeiten die Firmen weitestgehend im 24-Stunden-Betrieb. Errichtet werden dabei auch Anzeigetafeln, damit in Stoßzeiten der Standstreifen in Richtung Stuttgart mit genutzt werden kann. Sechs Brücken werden saniert oder ersetzt Zwei in die Jahre gekommene Brücken werden durch Neubauten ersetzt und weitere vier Brücken müssen saniert werden. Die Sanierungen umfassen dabei vor allem die Betoninstandsetzung oder die Erneuerung der Abdichtung und der Fahrbahnbeläge. Die Baukosten für Fahrbahn- und Brückensanierungen liegen bei rund 15 Millionen Euro und werden vom Bund übernommen.