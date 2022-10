per Mail teilen

An zwei Renntagen sind insgesamt 17 Galopprennen vorgesehen. Es werden Preisgelder in Höhe von rund 550.000 Euro ausgeschüttet. Bei den Rennpferdeauktionen der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBAG werden knapp 400 Pferde zur Versteigerung angeboten. Nach Angaben von Baden Racing werden etwa 9000 Menschen zum Festival erwartet. Zum ersten Mal auf der Iffezheimer Rennbahn überhaupt gibt es auch am 3. Dezember Galopprennsport mit insgesamt sieben Rennen.