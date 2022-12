Erste Skilifte an Schwarzwaldhochstraße sind in Betrieb

Die ersten Skilifte an der Schwarzwaldhochstraße sind in die Saison gestartet. Die Lifte Unterstmatt und Seibelseckle haben seit Mittwoch geöffnet.

Schon vor einigen Tagen wurden die Schneekanonen angeworfen – jetzt ist es soweit und die ersten Lifte haben aufgemacht. Am Seibelseckle ist der Lift seit Mittwochmorgen, 9 Uhr, in Betrieb. Derzeit liegen auf der Piste 20 cm Schnee - hauptsächlich Kunstschnee, heißt es vom Liftbetreiber.

Erste Schwünge im Schnee

Am Mittwochvormittag nutzten die ersten Wintersportler am Seibelseckle die Möglichkeit, ihre ersten Abfahrten zu machen. Rund 20 Menschen ließen es sich nicht nehmen und waren mit Ski oder Snowboard auf der Piste unterwegs – auch wenn das Wetter mit Wolken und Nebel sich nicht von seiner besten Seite gezeigt hat.

Wintersportler zieht es in diesen Tagen wieder raus auf die Skipisten - wie hier am Seibelseckle im Ortenaukreis. SWR Wolfgang Hörter

Lift Unterstmatt läuft ebenfalls

Auch am Skilift Unterstmatt ist am Mittwoch die Saison gestartet. Dort ging der Lift am Mittag in Betrieb. Auf Unterstmatt setzte der Betreiber ebenfalls auf Schneekanonen, die vor einigen Tagen angeworfen wurden. Auch dort werden Schwünge derzeit hauptsächlich auf Kunstschnee gezogen.

Mehliskopf und Hundseck wollen nachziehen

Andere Skilifte wollen ebenfalls in den kommenden Tagen in Betrieb gehen. Am Mehliskopf zum Beispiel sollen ab Freitagmittag die zwei kleinen Lifte laufen. Für die großen Lifte fehle noch Schnee, heißt es auf der Internetseite.

Auf Hundeseck soll voraussichtlich am Samstag die Saison starten. Derzeit sei noch kein Liftbetrieb möglich, die Piste werde aktuell noch beschneit, heißt es auf der Internetseite des Liftes.

Am Mehliskopf sind die Schneekanonen bereits seit einigen Tagen im Einsatz. SWR Teo Jägersberg

Lifte ohne Schneekanonen hoffen auf Schnee

Skilifte, die nicht beschneien, hoffen auf Schnee - wie zum Beispiel auf dem Ruhestein oder in Kaltenbronn. Dort werden keine Schneekanonen eingesetzt. Wenn es in den kommenden Tagen ausreichend schneit, dann könnte der Lift am Wochenende aufmachen, so der Betreiber in Kaltenbronn. Noch fehle einiges an Schnee, heißt es dagegen vom Betreiber des Skilifts Ruhestein. Er sei skeptisch, dass es bis zum Wochenende ausreichend schneie.

15 Zentimeter Neuschnee sind in Schömberg ausreichend

Der Eulenloch-Lift bei Schömberg (Kreis Calw) ist bereits mit mindestens 15 Zentimeter Neuschnee zufrieden: Weil die Piste auf einem Grashang mit wenig Steinen und Felsen liegt, reicht diese Menge bereits aus, um das Gelände für Skifans zu öffnen. Derzeit ist noch kein Liftbetrieb möglich.

Auch in der Rheinebene blieb der erste Schnee liegen

Selbst auf dem gefrorenen Boden in Karlsruhe blieben die ersten Flocken am Mittwoch liegen. Am Vormittag hatte sich überall im Stadtgebiet eine dünne Schneedecke gebildet.

Während die Fahrradfahrer teilweise absteigen mussten, waren viele Fußgänger vom kalten Weiß begeistert. SWR-Reporterin Rebekka Plies hat in der Karlsruher Innenstadt den ersten Schneemann des Tages gesucht: