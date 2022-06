per Mail teilen

Nach einer pandemiebedingten Pause finden ab dem 15. Juni wieder geführte Touren im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord statt. Schwarzwald-Guides bieten für die Saison bis zu 200 Führungen an.

Rund 90 Schwarzwald-Guides führen Interessierte durch den Naturpark. Sie geben dabei aus erster Hand einen Einblick in Natur- und Kulturschätze der Region.

Erlebnistouren durch den Schwarzwald mit sehr persönlicher Note

Neben Wissensvermittlung gibt es auch kulinarische Angebote sowie Teambuilding-Events, Waldbaden oder Trekking. So kann man zum Beispiel mit den Hexen um den Schartenberg in Bühlertal tanzen. Die frühe Sonne vom Battertfelsen bei Baden-Baden aus bewundern oder den Geheimnissen des Waldes in Nagold nachspüren.

Jeder Guide bietet auch Erlebnistouren zu seinem persönlichen Lieblingsplatz an. Und schöne Plätze gibt es im Nord- und Mittelschwarzwald einige.

"Aus den Blüten des Holunders macht man Gelee oder Gebäck, man sammelt sie aber auch als fiebersenkendes Mittel."

Wildkräuter im Schwarzwald und ihre Geschichten

Auch aktuellen gesellschaftlichen Trends spüren die Schwarzwald-Guides nach. So zeigt Roswitha Hild bei einer Führung etwa, welche Wildkräuter am Wegesrand wachsen und welche Wirkung sie für die Gesundheit haben. Denn Superfood gibt es nicht nur im Supermarkt zu kaufen. Die vitamin- und mineralstoffreichen Lebensmittel wachsen auch im Schwarzwald.

"Ich möchte meinen Teilnehmern einen schönen Tag geben. Dass sie raus aus den Alltagssorgen, rein in die Natur kommen."

Gruppenführung bis barrierefrei - Viele verschiedene Touren und Angebote

Alle Erlebnistouren sind auf die jeweilige Jahreszeit zugeschnitten. Angeboten werden Gäste- und Gruppenführungen sowie Reise- und Busreisebegleitungen. Die Guides können aber auch individuell gebucht werden. Einige von ihnen bieten barrierefreie Touren an.

Die Touren der Schwarzwald-Guides finden kostenlos, auf Spendenbasis oder für vier Euro aufwärts statt. Am 15. Juni beginnt die Saison mit einer Wildkräuter-Tour in Bad Herrenalb. Weitere Touren gibt es unter anderem in Bühlertal, Nagold und Gernsbach.