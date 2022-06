Die Fluggesellschaft Ryanair will auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit Regionalflughäfen setzen. Dabei spiele auch der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) in Rheinmünster-Söllingen eine große Rolle. In den letzten zehn Jahren habe man dort etwa zehn Millionen Passagiere gezählt, so Ryanair-Deutschland-Chef Andreas Gruber. In diesem Jahr rechnet Gruber mit mehr Fluggästen als vor der Pandemie und damit, dass die Ticketpreise um fünf bis zehn Prozent steigen.