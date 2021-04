Die Bundesliga-Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern haben am Sonntagabend ihr erstes Pokalspiel gegen Halle gewonnen. Am Ende stand es 79:63. Am Ostersamstag spielen die Basketballerinnen aus Keltern in Halle. Gewinnen sie auch dieses Spiel, ziehen sie vorzeitig ins Halbfinale ein. Bei einer Niederlage kommt es zum entscheidenden Spiel in Keltern.