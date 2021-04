In der Finalserie der Basketball-Bundesliga der Damen treten die Rutronik Stars Keltern am Mittwochabend im Heimspiel gegen Panthers Osnabrück an. Gespielt wird nach dem Modus "Best of Five" - wer zuerst drei Siege verbucht hat ist Deutscher Meister 2021. Drei Spiele in fünf Tagen seien eine enorme Belastung für die Spielerinnen, so Trainer Christian Hergenröther. Es ist die vierte Finalteilnahme von Keltern in Folge. Zuletzt konnte Keltern die Deutsche Meisterschaft 2018 gewinnen.