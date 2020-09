per Mail teilen

Im Landkreis Rastatt breitet sich die Rußrindenkrankheit beim Ahorn aus. Das Auftreten des Pilzes durch Sporen, die dazu führen dass sich die Baumrinde schält, wird laut Landratsamt Rastatt durch Trockenstress begünstigt. In den letzten beiden Trockenjahren kam es vermehrt zum Ausbruch der Krankheit, zum Beispiel in Lichtenau oder im Stadtwald Bühl. Für Waldspaziergänger besteht in der Regel keine Gefahr durch die Pilzsporen der Rußrindenkrankheit.