Ein Runder Tisch soll sich um eine Anbindung des Baden-Airparks in Rheinmünster-Söllingen an die A5 kümmern. Darauf haben sich Vertreter des Landesverkehrsministeriums und der Landrat des Kreises Rastatt, Toni Huber, geeinigt. Der Runde Tisch soll alle wesentlichen Akteure der Region einbeziehen, um Lösungen zu finden. Die ursprünglich geplante Ostanbindung des Baden-Airparks an die Autobahn war an Naturschutz-Auflagen gescheitert.