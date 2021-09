per Mail teilen

Rund 8.000 Menschen haben in Baden-Baden die zehn Konzerte des 26. Musikfestivals "SWR3 New Pop" erlebt. Den diesjährigen „SWR3 New Pop Award“ erhielt die Sängerin Zoe Wees aus Hamburg als Durchstarterin des Jahres. Für die Sicherheit des Publikums und der Interpreten sorgte ein durchdachtes Hygienekonzept. Erstmals fanden Konzerte im Baden-Badener Kurgarten unter freiem Himmel statt.