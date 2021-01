Auch in der Region ist der Jahreswechsel überwiegend ruhig verlaufen.

Kleinere Brände und einzelne Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen - das ist die Bilanz der Polizei.

Die Silvesternacht sei merklich ruhiger verlaufen als in den vergangenen Jahren. Die meisten Menschen hätten sich an die Corona-Regeln gehalten. In Illingen im Enzkreis setzte ein verirrter Silvesterböller Gartenmöbel und eine Terrassenüberdachung in Brand. Durch ein Feuer in einer Mülltonne wurde in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) eine Hausfassade beschädigt.

Brand eines Funkturms mit hohem Sachschaden

In Keltern (Enzkreis) brannte am Silvesterabend ein Mobilfunkturm. Allerdings geht die Polizei nicht von Feuerwerk als Brandursache aus. Auch den Haustieren "bescherte" die corona-bedingt eingeschränkte Böllerei einen ruhigeren Jahreswechsel - hieß es von der Polizei in Rastatt und Baden-Baden: nur zwei entlaufene Hunde seien dem Lagezentrum gemeldet worden.