Polizei: Ruhige Silvesternacht im Raum Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden

Die Karlsruher Polizei zieht eine positive Bilanz der Silvesternacht. Die zuvor durch die Städte erlassenen Verbote seien durchweg eingehalten worden.

Angaben der Polizei zufolge verlief die Nacht auf Samstag zunächst wie eine übliche Nacht am Wochenende. Rund um Mitternacht stellten die Beamten dann deutlich mehr Menschen und Kleingruppen im Stadtgebiet fest, die zusammen den Jahreswechsel feiern wollten. Auf dem Karlsruher Schlossvorplatz, in der Günther-Klotz-Anlage sowie im Bereich der Hirschbrücke waren jeweils um die 250 bis 300 Personen in Kleingruppen unterwegs. Die sich aber laut den Beamten an die Maßnahmen hielten.

Ruhige Silvesternacht im Raum Baden-Baden, Enzkreis und Pforzheim

Auch im Landkreis Karlsruhe verlief die Silvesternacht sehr ruhig. Im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums kamen rund 250 Verstöße zusammen. Die Polizeipräsidien Offenburg und Pforzheim berichten ebenfalls von einer sehr ruhigen Silvesternacht. Die Menschen seien ruhig und friedlich ins neue Jahr gestartet.

Wie die Pforzheimer Polizei gegenüber dem SWR berichtete, hielt sich der Andrang auch an den beliebten Aussichtspunkten in Grenzen. Insgesamt kamen in der Nacht von Freitag auf Samstag für die Beamten 230 Einsätze zusammen. Größere Ansammlungen habe es nicht gegeben. Lediglich einige Ruhestörungen wurden verzeichnet.

Feuerwehren und Rettungsdienste mit wenigen Einsätzen

Die Feuerwehren im Landkreis Calw mussten kein einziges Mal in der Silvesternacht ausrücken. Das seien die positiven Auswirkungen des Verkaufsverbots für Feuerwerk, so Udo Zink vom Kreisfeuerwehrverband Calw. Außerdem sei die ruhige Nacht dem verantwortungsbewussten Verhalten der Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. Im Stadtgebiet Karlsruhe musste die Feuerwehr zu zwei Kleinbränden und im Landkreis zu vier Einsätzen ausrücken. Der Rettungsdienst wurde zu 46 Einsätzen im Stadt- und zu 37 Einsätzen im Landkreis Karlsruhe gerufen.