Auf der B10 in Mühlacker kollidierte ein Dacia nach Missachtung einer roten Ampel mit einem Mercedes. Der 80-jährige Unfallverursacher verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Mercedesfahrer wurde - mit einem Krankenwagen - zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren, beide Pkw haben Totalschaden.