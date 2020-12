per Mail teilen

In Bühl sind am Dienstagabend bei einem Unfall zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren und ist mit dem anderen Auto zusammen gestoßen. Die Autos waren nicht mehr fahrtüchtig, der Sachschaden beträgt circa 20.000 Euro.