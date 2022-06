Rossini-Festival 2022: Opern mit starken Frauen im Programm

Nach zwei schwierigen Jahren wegen der Corona-Pandemie soll das Rossini-Festival in Bad Wildbad (Kreis Calw) dieses Jahr ohne Einschränkungen stattfinden. Das Programm für den 15. bis 24. Juli wurde jetzt auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Im Mittelpunkt des Festivals stehen drei Opern des Italieners Gioachino Rossini mit starken Frauen in der Hauptrolle, das sind Armida, Ermione und Adina. Das Festival findet an verschiedenen Orten in Wildbad statt - unter anderem neben dem Baumwipfelpfad auf dem Sommerberg oder im Kurpark. Aus organisatorischen Gründen ist das Programm auf zehn Tage verkürzt. Obwohl das Opernfestival mit einem kleinen Budget auskommt, konnten die Organisatoren den Star-Dirigenten Antonino Fogliani verpflichten.