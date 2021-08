Mit Haydns "Schöpfung" wird am Donnerstagabend auf dem Turm des Baumwipfelpfades das Festival "Rossini" in Wildbad eröffnet. Das Festival findet in diesem Jahr Corona-konform ausschließlich unter freiem Himmel statt.

Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, können sich die Besucher des Belcanto-Festivals auf außergewöhnliche Konzert- und Opernerlebnisse freuen, so Intendant Jochen Schönleber. Karten sind kurzfristig zu bekommen Musiziert wird unter anderem auf der Hängebrücke Wildline, im historischen Sonnenbad im Kurpark oder mitten im Wald auf dem Sommerberg. Zu den Höhepunkten zählen die dramatische Rossini-Oper "Königin von England" und die beiden komischen Opern "Der Liebestrank" von Donizetti und "Die drei Buckligen" nach Goldoni. Dank der jüngsten Lockerungen gibt es jetzt auch wieder Karten für bereits ausverkaufte Vorstellungen.