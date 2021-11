per Mail teilen

Das 33. Rossini Belcanto-Festival in Bad Wildbad findet im Juli kommenden Jahres wieder in Innenräumen statt. Das teilte die Festivalleitung mit. Alle Opern finden demnach nach der Corona-bedingten Open Air Spielzeit 2021 wieder in der verbesserten Trinkhalle und im Königlichen Kurtheater statt. Zusätzlich soll es drei Open Air Events auf der Wildline, auf dem Turm des Baumwipfelpfads und beim Waldkonzert geben.