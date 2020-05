Blütenpracht in Baden-Baden darf bestaunt werden

In den schwierigen Corona-Zeiten tut Ablenkung gut. Da bietet sich seit heute der Baden-Badener Rosenneuheitengarten an. Der hat nämlich pünktlich zu Pfingsten die Pforten für die neue Saison geöffnet. Der Juni ist schließlich der Rosen-Monat. Dann blühen sie am schönsten. Natürlich gelten auch im Rosengarten Sicherheitsvorschriften, aber man kann dort der Natur sehr nah sein. Patrick Neumann berichtet: