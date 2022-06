Der Rosenneuheitenwettbewerb auf dem Baden-Badener Beutig zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen seiner Art in ganz Europa. 139 Rosenneuzüchtungen stehen zur Wahl. Aber: In diesem Jahr ist es eine echte Zitterpartie. Der Sommer ist schon da und die Rosen stehen schon jetzt in voller Blüte. Alle hoffen nun, dass die Blumen noch bis zum Wettbewerb am kommenden Dienstag durchhalten.