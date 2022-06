In Baden-Baden beginnt am 21. Juni der internationale Wettbewerb der Rosenneuheiten. Wegen des schönen Wetters der vergangenen Tage stehen die Rosen schon jetzt in voller Blüte.

Das gab es dieses Jahr zum ersten Mal: Eine Vorab-Jury hat die Rosen in Baden-Baden schon vor dem eigentlichen Wettbewerb begutachtet. Denn die Blumen im Garten der internationalen Rosenneuheiten standen dieses Jahr schon besonders früh in voller Blüte. Blüte und Duft werden für sechs Rosenklassen bewertet Diese sechs Rosenklassen werden bewertet, für jede Klasse gibt es eine Medaille:



Teehybride

Floribundarosen

Miniaturrosen

Bodendeckerrosen

Strauchrosen

Kletterrosen Die Jury bewertet zum einen den Gesamteindruck der Pflanze, zum anderen aber auch die Blüte - hier werden Blütefülle, Knospen und Farbe begutachtet. Außerdem spielt die Krankheitsresistenz eine Rolle - und natürlich der Duft der Rose. "Goldene Rose von Baden-Baden" am 21. Juni Der Preis der "Goldenen Rose von Baden-Baden" wird am Abend des 21. Juni offiziell übergeben. Beim Wettbewerb in diesem Jahr stehen 139 Neuzüchtungen von 33 Rosenzüchtern aus zwölf Ländern zur Wahl. Die Juroren kommen aus ganz Europa, Kanada, den USA und Indien. Der Baden-Badener Wettbewerb zählt zu den wichtigsten seiner Art in Europa.