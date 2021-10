In Rastatt hat am Donnerstag ein Senior mit seinem elektrischen Rollstuhl zwei Menschen angefahren und leicht verletzt. Zunächst fuhr er laut Polizei einem Mann ohne erkennbaren Grund von hinten in die Beine. Kurz darauf fuhr er an einer anderen Stelle eine Frau von hinten an. Sie und ihre Begleiterin stürzten daraufhin. Eine Passantin griff ein, zog den Zündschlüssel und stoppte den Senior an der Weiterfahrt. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.