per Mail teilen

Aus Eislaufbahn wird Kunststofffläche: Um Energie zu sparen, gibt es dieses Jahr kein Schlittschuhlaufen auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt - stattdessen werden die Rollschuhe angeschnallt.

Mehr als 1.000 Quadratmeter Fläche, 270 nagelneue Rollschuhe in allen Größen, Discokugel und dazu die passende Discomusik – so präsentiert sich die Rollschuhbahn auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt. Die 80er Jahre sind zurück in Karlsruhe.

Rollschuhlaufen auf mobiler Kunststoffbahn

Das Projekt mit der Rollschuhbahn entstand aus der Not heraus: Wegen der Energiekrise sei schnell klar gewesen, dass das Eislaufen nicht wie üblich stattfinden könne, erklärt Eismeister Kevin Schablinski. Statt Ölheizung gibt es nun Infrarotstrahler. Für die Beleuchtung sorgen LED- Lichter – und das auch erst ab 16 Uhr. Man will ein Zeichen setzen. Die Fläche ist eine mobile Kunststoffbahn, auf der normalerweise an verschiedenen Orten Rollhockey gespielt.

Zum ganz normalen Rollschuhlaufen taugt sie aber auch, wie SWR-Reporterin Ines Kunze ausprobiert hat:

Für Karlsruher Rollschuhe quer durch Europa gefahren

270 Paar schwarze und weiße Rollschuhe gibt es in Karlsruhe zum Ausleihen. Wenn das Wetter trocken genug ist, können auch eigene Inliner mitgebracht werden. Die Ausleih-Rollschuhe waren allerdings nicht einfach zu beschaffen, erzählt Eismeister Kevin Schablinski.

Wir haben die wirklich europaweit aufgekauft. Sind überall hingefahren und haben viel telefoniert.

Statt Eiszeit gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe eine Rollschuhbahn vor dem Schloss. SWR Martin Besinger

Achtung, bei Regen wird es rutschig!

Einziger Schwachpunkt der Bahn: Wenn es regnet, kann es ein bisschen rutschig werden. Wer also Ambitionen zu Hebefiguren hat, sollte nur an sonnigen Tagen fahren. Bis zum 8. Januar hat die Rollschuhbahn geöffnet. Für alle, die sich noch unsicher fühlen, werden auch Kurse angeboten.