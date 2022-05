per Mail teilen

Ein Rollerfahrer ist am Sonntagabend in Rheinmünster (Kreis Rastatt) bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 45-Jährige kurz vor Mitternacht mit seinem Roller nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Das Unfallopfer wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallursache ist noch unklar, laut Polizei war offenbar kein weiteres Fahrzeug beteiligt.