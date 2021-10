Ein 78 Jahre alter Rollerfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Seebach im Ortenaukreis tödlich verunglückt. Laut Polizei geriet der Mann mit seinem Roller ins Schleudern. In der Folge kam er offenbar von der Straße ab und stürzte etwa zehn Meter einen Abhang hinunter. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 78-Jährige noch am Unfallort.