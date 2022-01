Baden-Badens grüner Sozialbürgermeister Roland Kaiser hat am Freitag offiziell seine Kandidatur für die Wahl zum Baden-Badener Oberbürgermeister bekanntgegeben. Der 56-jährige tritt gegen Amtsinhaberin Margret Mergen von der CDU an. Dritter bislang bekannter Kandidat ist Peter Hank von der Partei "Die Basis". Die OB-Wahl in Baden-Baden ist am 13. März.