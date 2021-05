per Mail teilen

Die Kombilösung Karlsruhe und die Umgestaltung der Kriegsstraße erreichen ein Zwischenziel: Der Rohbau des Autotunnels ist jetzt abgeschlossen.

Der letzte Betondeckel des 1,6 Kilometer langen Autotunnels vom Karlstor bis zur Ostendstraße wurde hergestellt. Jetzt kann mit dem Ausbau des Tunnels begonnen werden. Auch oberirdisch tut sich etwas: Am Karlstor wurde mit dem Bau der Oberfläche der Kreuzung der Karlstraße mit der Kriegsstraße begonnen.

Abgesehen von den Fahrbahnen für Autos und Radfahrer sowie den Gehwegen wird an dieser Stelle ein Gleisdreieck für die Stadtbahnen und Straßenbahnen eingebaut. Zudem entsteht östlich der Kreuzung auf Höhe des Bundesgerichtshofes eine der drei neuen oberirdischen Haltestellen in der Kriegsstraße.

In sieben Monaten soll die Kombilösung fertig sein

Nach der Komplettierung des Tunnelrohbaus läuft der Innenausbau inzwischen fast auf der vollen Länge unter der Kriegsstraße: Montiert werden zur Zeit die endgültigen Beleuchtungsanlagen sowie die Fluchtwegebeleuchtung im Tunnel. Auch die Ausrüstung der Tunnelbetriebszentrale schreitet voran.

In der Kriegsstraßenmitte werden oberirdisch die ersten Straßenbahngleise verlegt. Jahrzehntelang fuhr hier keine Straßenbahn mehr. Das soll sich ebenfalls ändern. Am 12. Dezember diesen Jahres soll die Kombilösung in Betrieb genommen werden.