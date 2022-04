Robert Mürb dankt ab - Landesvereinigung Baden in Europa bekommt neuen Vorsitzenden

Die Landesvereinigung Baden in Europa e.V. bekommt einen neuen Vorsitzenden. Nach 25 Jahren im Amt will Robert Mürb den Vorsitz an einen jüngeren Nachfolger weitergeben.

Häufig als badische Separatisten in Baden Württemberg belächelt, hat die Vereinigung Baden in Europa e.V. durchaus einen ernst gemeinten Hintergrund. Versucht sie doch, vermeintliche Benachteiligungen des badischen Landesteils in Stuttgart stärker zu Gehör zu bringen. "Baden kommt beim Landesjubiläum zu kurz" Konkret bemängeln die engagierten Badener eine angebliche Benachteiligung des badischen Landesteils bei den Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Südweststaats. Dies sei ein eklatanter Verstoß gegen die Landesverfassung, moniert Noch-Vorsitzender Robert Mürb. Sein Nachfolger, der 51-jährige Karlsruher Peter Köhler, soll am Donnerstag bei der Hauptversammlung ins Amt gewählt werden. "Es sieht so aus, als ob es in der Landesregierung eine ungeschriebene Frauenquote von 45 Prozent geben würde. Und wie wäre es mit einer Badenerquote von 45 Prozent?" Forderung nach der Badener Quote Robert Mürb und seine Mitstreiter der Landesvereinigung Baden in Europa werden nicht müde auf die Ungerechtigkeiten zwischen Baden und Württemberg aufmerksam zu machen. Im vergangenen Herbst wies der Verein darauf hin, dass 85 Prozent des Ministerien-Personals aus Württemberg käme und ein großer Anteil der in Baden erarbeiteten Einkünfte in Württemberg versteuert werde.