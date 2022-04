Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg, Weinheim wieder freigegeben

per Mail teilen

Die Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg, Weinheim ist wieder freigegeben. Der Fahrplan könne wieder ganz regulär eingehalten werden, so die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Wegen starker Schneefälle hatte das Verkehrsunternehmen den Betrieb auf der kompletten Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) am frühen Samstagmorgen einstellen müssen. Der Betrieb der Linie 5 war seit Samstag um 1 Uhr eingestellt, teilte das Unternehmen mit. Auch im Laufe des Tages musste immer wieder mit weiteren Einschränkungen im gesamten Verkehrsgebiet gerechnet werden. Bereits am Freitag sowie im Nachtverkehr auf Samstag war es aufgrund starker Schneefälle zu Behinderungen, Fahrtausfällen und Streckensperrungen gekommen.