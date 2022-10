RKH Kliniken verschärfen Besucherregelungen

Pro Patient und Tag wird nur noch ein Besucher für eine Stunde in die RKH Kliniken in Bruchsal und Bretten gelassen, so der Betreiber. Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern. Ob es im Laufe der nächsten Woche zu einer weiteren Einschränkung der Besucherregelung, also zu einem Besucherstopp komme, hänge von der weiteren Entwicklung in den nächsten Tagen ab, hieß es. Die aktuell hohe Dynamik der Neuinfektionen führt demnach zu einer schnell steigenden Zahl an COVID-19-Patienten und einem wachsenden Personalausfall in den Kliniken. Deshalb komme es zu einer zunehmenden Knappheit an Patientenbetten.