Direkt neben dem Wildparkstadion in Karlsruhe ist ab heute ein Teil des Adenauerrings in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Betroffen sind zwar nur rund 200 Meter, die Autos werden allerdings weiträumig umgeleitet, so dass die Umleitungsstrecke gut zwölf Kilometer lang ist. In die andere Fahrtrichtung steht ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Sperrung dauert bis Ende August, danach folgt gleich die nächste Baustelle, direkt daneben.