Richtfest für neues Schülerwohnheim

Beim Kreisberufsschulzentrum Calw entsteht bis zum Sommer 2022 ein Schülerwohnheim mit Wohn-, Lern- und Freizeitmöglichkeiten für rund 300 Schülerinnen und Schüler. Am Montag war Richtfest für das Bauprojekt, das vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA mit Unterstützung des Landkreises Calw gebaut und betrieben wird. Hierfür zahlt der Landkreis in den kommenden 30 Jahren jährlich einen Zuschuss in Höhe von 525.000 Euro an den DEHOGA. Für einen attraktiven Bildungsstandort brauche es attraktive Rahmenbedingungen, sagte Landrat Helmut Riegger (CDU) beim Richtfest.