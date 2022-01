Richterin aus Calw wird Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts

Die gebürtige Calwerin Inken Gallner ist zur Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt ernannt worden.

Die 57-Jährige tritt die Nachfolge von Ingrid Schmidt an, der bisherigen Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes, die im September 2021 in Ruhestand gegangen war. Sie ist damit die zweite Frau an der Spitze des höchsten deutschen Arbeitsgerichtes.

Inken Gallner wurde im baden-württembergischen Calw geboren. Nach Abschluss ihrer juristischen Ausbildung in Stuttgart arbeitete sie an verschiedenen Arbeitsgerichten und von 1998-2000 bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesarbeitsgericht in Erfurt.

Wechsel zwischen Stuttgart und Erfurt

2007 wurde sie zur Richterin am Bundesarbeitsgericht ernannt und fungierte dort als Sprecherin des Gericht. Von 2014-2016 war sie Ministerialdirektorin des baden-württembergischen Justizministerium. 2017 kehrte sie an das Bundesarbeitsgericht zurück und wurde zur Vorsitzenden Richterin des zehnten Senats ernannt.

Unter ihrem Vorsitz sicherte dieser unter anderem die Sozialkassen der Bauwirtschaft ab und verbesserte die Chancen von Teilzeitbeschäftigten auf Mehrarbeitszuschläge. Auf Vorlage des zehnten BAG-Senats entschied im Juli 2021 der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, dass Arbeitgeber Beschäftigten unter bestimmten Voraussetzungen das Tragen religiöser Symbole wie etwa eines muslimischen Kopftuchs verbieten dürfen.