Bundesgerichte: Künftig wieder die besten Richterbewerber

Das Bundesjustizministerium hat die Anforderungen für die wichtigen Vorsitzenden Richter geändert. Der neue Bundesjustizminister folgt damit einer Forderung der Richterschaft.

Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat eine umstrittene Entscheidung seiner Vorgängerin zurückgenommen. Es geht um die Bewerbungsanforderungen für Vorsitzende Richter an den Bundesgerichten. Wer eine Chance im Bewerbungsverfahren haben will, muss künftig rund fünf Jahre an einem Bundesgericht gearbeitet haben. Dieses Kriterium war zwischendurch stark aufgeweicht worden.

Die Präsidentinnen und Präsidenten der fünf Bundesgerichte, etwa des Bundesgerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichts, hatten anderthalb Jahre lang darüber mit dem Justizministerium gestritten. Das lief für Justizkreise bemerkenswert heftig ab und wurde teils in der Öffentlichkeit ausgetragen. Im Mittelpunkt die Frage: Wer kann Vorsitzender Richter an einem Bundesgericht werden?

Die Vorsitzenden Richter haben eine wichtige Rolle in der Justiz. Zwar haben sie bei der Urteilsfindung, wie alle anderen Richter im Senat, nur eine Stimme. Sie haben aber eine große faktische Macht. Sie leiten etwa die Verhandlungen, kennen gemeinsam mit dem Berichterstatter die Akten und schreiben bei Bewerbungen die Zeugnisse der anderen Richter.

Ex-Ministerin Lambrecht hatte die Anforderungen gesenkt

Was ein Vorsitzender Richter mitbringen muss, ist in einem sogenannten Anforderungsprofil geregelt. Bis vergangenen Sommer sah das unter anderem eine in der Regel fünfjährige Berufserfahrung an einem Bundesgericht vor. Unter der ehemaligen Ministerin Christine Lambrecht (SPD) änderte das Bundesjustizministerium das. Es sollten auch Bewerber ohne diese Erfahrung möglich sein. In der Richterschaft und unter Anwälten sorgte das für großen Unmut.

Die Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesgerichte kritisierten es scharf. Sie schrieben teils vorübergehend keine Stellen mehr aus. Der Deutsche Richterbund befürchtete politische Einflussnahme auf die Justiz, weil bei einem Regierungswechsel hochrangige Beamte in die Justiz wechseln und dann direkt Vorsitzende werden könnten – quasi als Versorgungsposten. Und die EU-Kommission widmete sich dem Konflikt sogar in ihrem Rechtsstaatlichkeitsbericht.

Richterbund begrüßt Minister-Entscheidung

Der neue Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat das Anforderungsprofil nun nach wenigen Wochen im Amt geändert. Ab sofort muss ein Vorsitzender Richter wieder eine rund fünfjährige Berufserfahrung an dem Gericht vorweisen. Der Deutsche Richterbund (DRB) begrüßt das. „Es war nicht nachvollziehbar, warum die frühere Bundesjustizministerin das bewährte Auswahlverfahren geändert hat“, sagt DRB-Geschäftsführer Sven Rebehn. Und die Bundesgerichte sehen die Qualität der Rechtsprechung wieder gesichert. „Die Erfahrung an dem Gericht war für uns immer ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal. Ein Senat kann nur mit gewisser Erfahrung geführt werden“, sagt die Präsidentin des Bundesgerichtshofes, Bettina Limperg, der ARD-Rechtsredaktion.

An den fünf Bundesgerichten müssen in den kommenden Monaten zahlreiche solcher Vorsitzenden-Stellen neu besetzt werden. Allein am BGH müssen in diesem Jahr noch sieben Vorsitzende ernannt werden, am Bundesfinanzhof zwei. Dafür wird dann schon das neue Anforderungsprofil gelten.

Vize-Posten am Bundesfinanzhof weiter offen

Einige Nachwirkungen hat der Konflikt zwischen den Bundesgerichten und der ehemaligen Bundesjustizministerin aber trotzdem noch. Der Bundesfinanzhof (BFH) ist seit anderthalb Jahren ohne Vizepräsidenten. Die Leitungsfrage am BFH galt lange als Auslöser für den Konflikt. Zwar ist Josef Thesling, CDU-Mitglied, Ende Januar zum BFH-Präsidenten ernannt worden. Für den Vize-Posten hatte die ehemalige Ministerin Christine Lambrecht (SPD) aber ihre Parteikollegin Anke Morsch vorgeschlagen. An ihrer formalen Eignung bestanden Zweifel, weil sie vorher an keinem Bundesgericht gearbeitet hatte. Gegen die Auswahl der Ministerin klagten deshalb einige Mitbewerber. Der Bayrische Verwaltungsgerichtshof entschied vergangene Woche in den Eilverfahren. Er untersagte der Bundesregierung, Anke Morsch zur Vizepräsidentin am BFH zu ernennen.

Der Verwaltungsgerichtshof sah keine plausiblen Gründe, weshalb die Bewerberin Morsch gegenüber den anderen Bewerbern bevorzugt wurde. Die drei anderen Bewerber, allesamt bereits Vorsitzende BFH-Richterinnen und Richter, seien sogar höherrangige Beamte. Die Bundesregierung muss jetzt eine neue Auswahlentscheidung treffen. Wie das ablaufen soll, prüft das Bundesjustizministerium aktuell.

Teil des Konfliktes rund um die Bewerberin Anke Morsch war auch, welches der Anforderungsprofile überhaupt für den Posten der Vizepräsidentin gilt. Wenn nämlich, wie für Vorsitzende Richter, die Berufserfahrung an dem Gericht mitentscheidend wäre, hätte Anke Morsch wohl nicht in Frage kommen dürfen. Zu diesem Aspekt hat sich der Bayrische Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung nicht geäußert. Es bleibt daher offen, was Bewerber für das Amt eines Vizes mitbringen müssen und vor allem, ob dazu auch rund fünf Jahre Berufserfahrung an dem Gericht zählen. Das Ministerium wollte sich auch unter dem neuen Justizminister dazu noch nicht äußern.