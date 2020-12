Pläne des Bundesjustizministeriums sorgen in der Justiz seit Wochen für Widerstand. Es geht um die Anforderungen für die wichtigen Senatsvorsitzenden. Ein Gespräch brachte keine Lösung. Die Bundesgerichte könnten künftig unterschiedlich behandelt werden.

Die Vorsitzenden Richter haben eine herausgehobene Stellung bei Gericht. Sie leiten die Verhandlungen, verkünden die Urteile. Dabei haben sie zwar bei der Urteilsfindung nur eine Stimme, wie auch die übrigen Richter – sie haben aber eine faktische Macht im Senat. Um die Besetzung dieser Posten gibt es nun seit Wochen Ärger an den obersten Bundesgerichten, dem Bundesgerichtshof, dem Bundesverwaltungsgericht, dem Bundesfinanzhof, dem Bundesarbeitsgericht sowie dem Bundessozialgericht. Das Bundesjustizministerium möchte die Bewerbungsanforderungen ändern. Der Plan trifft in der Justiz auf erheblichen Widerstand. Auch ein klärendes Gespräch im Ministerium brachte jetzt keine Lösung.

Bislang kann Vorsitzender Richter werden, wer in der Regel schon seit fünf Jahren als Richter an dem jeweiligen Bundesgericht arbeitet. Das geht aus dem sogenannten Anforderungsprofil, einem Katalog mit sechs Voraussetzungen, hervor. Dazu gehören etwa juristisches Fachwissen, Teamfähigkeit und Führungskompetenz. Und bislang auch eine fünfjährige Berufserfahrung. Doch diese möchte das Bundesjustizministerium aus dem Anforderungsprofil ersatzlos streichen.

Droht politische Einflussnahme bei der Richterauswahl?

An diesen Plänen gibt es erhebliche Kritik. Es gehe um die Unabhängigkeit der Justiz und das Vertrauen der Bevölkerung. Auch die Qualität der Rechtsprechung sei langfristig gefährdet. Die Sorge: Mit der Änderung könnten Juristen, die vorher zum Beispiel in den Ministerien gearbeitet haben, zum Bundesrichter gewählt werden und dann direkt zum Vorsitzenden ernannt werden. Durch die Änderung müssten womöglich frühere Beamte als Vorsitzende Richter über die Auslegung von Gesetzen entscheiden, die sie kurz zuvor im Ministerium selbst mitentwickelt hatten. "Wenn der Vorsitzende politisch ausgewählt wird, besteht die Gefahr, dass die Rechtsprechung insgesamt politisiert wird", warnte Volkert Vorwerk, Vorstandsmitglied des Deutschen Anwaltvereins, Anfang November gegenüber der ARD-Rechtsredaktion.

Die Neuregelung des Bundesjustizministeriums würde den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht und den Bundesfinanzhof betreffen. Für das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht ist das Bundesarbeitsministerium zuständig. Dort gibt es bislang ein nahezu identisches Anforderungsprofil.

Gerichtspräsidenten halten Berufserfahrung für unverzichtbar

Als die Pläne des Bundesjustizministeriums vor einigen Wochen bekannt wurden, hatten die Präsidenten der obersten Bundesgerichte sich gemeinsam mit einem Brief an die zuständigen Ministerien gewandt und ein Gespräch erbeten. Das fand Anfang Dezember mit den Staatssekretären statt. „Eine abschließende Einigung wurde nicht erzielt“, sagte Bettina Limperg, Präsidentin des Bundesgerichtshofes, der ARD-Rechtsredaktion. Die Präsidenten halten aber an ihrem Standpunkt fest. „Bundesrichterliche Erfahrung über einen längeren Zeitraum hinweg ist unverzichtbare Voraussetzung, um von einer Eignung und Befähigung ausgehen zu können“, so Limperg.

Das Justizministerium bestätigt auf Anfrage, dass es noch keine Einigung gibt. „Die Gespräche sollen im nächsten Jahr fortgesetzt werden“, so eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums. Aus Justizkreisen ist zu hören, dass die Gesprächsfronten regelrecht verhärtet seien.

Möglicher Hintergrund: Leitung des Bundesfinanzhofes

Auf den Fluren der Bundesgerichte kursiert dabei zum Hintergrund häufig die selbe Erklärung: Am Bundesfinanzhof in München gibt es seit Wochen weder einen Präsidenten, noch einen Vizepräsidenten. Die Berliner Politik wolle diese gerne mit externen Bewerbern besetzen. Präsident solle demnach Hans-Josef Thesling werden, der derzeit im CDU-geführten NRW-Justizministerium arbeitet und zuvor Präsident des Düsseldorfer Finanzgerichts war. Als seine Vize sei Anke Morsch vorgesehen, derzeitige Präsidentin des saarländischen Finanzgerichtes und SPD-Frau. Beide seien fachlich geeignet, ist aus Justizkreisen zu hören. Doch sie seien eben politisch ausgewählt.

Beide Kandidaten wurden Anfang Oktober vom Richterwahlausschuss gewählt. Jetzt ist die Frage, zu was sie ernannt werden. Zu einfachen Richtern oder direkt zu Senatsvorsitzen mit Leitungsfunktion? Ihre Urkunden haben sie noch nicht überreicht bekommen, bestätigt das Bundesjustizministerium. Im Fokus der Kritik steht die mögliche Vizepräsidentin. Denn insbesondere ein Vize-Präsident ist in erster Linie Vorsitzender eines normalen Senates und übernimmt eher nebenbei repräsentative Aufgaben. Die Stellen für Vorsitzende Richter sind dabei nicht nur prestigeträchtiger, sie sind auch deutlich besser bezahlt.

Mitbewerber bereiten Klagen vor

Das Ministerium steckt da offenbar in der Klemme. Denn am Bundesfinanzhof haben sich mittlerweile mehrere andere Richter auf die Senatsvorsitze beworben. Aus Justizkreisen ist zu hören, dass sie teils schon Klagen angekündigt haben, wenn die externen Bewerber den Vorzug erhielten. Manche Mitbewerber seien sogar schon auf der Suche nach passenden Anwaltskanzleien.

Das Justizministerium weist einen Zusammenhang seiner Pläne mit der BFH-Personalfrage zurück. Ein Sprecher des BMJV schreibt: "Etwaige Änderungen des Anforderungsprofils werden nicht mit Blick auf laufende Auswahlverfahren geändert." Das würde jedoch die Sorgen der Justiz, das künftig die Vorsitzenden Richter politisch ausgewählt werden könnten, eher bestärken.

Bundesarbeitsministerium bleibt bei bisherigem Weg

Das Bundesarbeitsministerium scheint sich derweil von den Plänen zu distanzieren, wie aus gut unterrichteten Justizkreisen zu hören ist. So sollen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Pläne seiner Justizministeriumskollegen nicht überzeugen. Demnach will er die fünfjährige Erfahrung im Anforderungsprofil für Bundesarbeits- und Bundessozialgericht beibehalten. Darauf deuten auch aktuelle Stellenausschreibungen am Bundessozialgericht hin. „Anfang Dezember wurden vier Vorsitzenden Stellen am Bundessozialgericht ausgeschrieben“, bestätigt Jutta Siefert, Pressesprecherin des Bundessozialgerichtes. In den Bewerbungsvoraussetzungen steht: „In der Regel fünfjährige richterliche Bewährung.“

Wenn das Bundesjustizministerium an seiner Linie festhält, würden künftig die Vorsitzenden Richter an den fünf Bundesgerichten unterschiedlich ausgewählt. Vom Bundesarbeitsministerium gibt es keine Bestätigung von Heils Position – aber auch kein Dementi. Es heißt auf Anfrage lediglich: „Die Anforderungsprofile haben zwar eine einheitliche Grundstruktur, waren jedoch auch in der Vergangenheit nicht identisch. Gerade bei der in Frage stehenden Erfahrungszeit gab es auch schon vor den aktuellen Anpassungen Unterschiede bei den Profilen.“

Auf das Justizministerium dürfte der Druck allerdings steigen. Bislang liefen die Pläne lediglich über den Schreibtisch der zuständigen Staatssekretärin, Margaretha Sudhof. Auf Anfrage der ARD-Rechtsredaktion wollte sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht nicht zur Thematik äußern. Aus Justizkreisen ist jedoch zu hören, dass sie das Vorhaben unterstütze.