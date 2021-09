"Rhine Clean Up" in der Region

Im Raum Karlsruhe beteiligen sich heute zahlreiche freiwillige Helfer an der europaweiten Aktion „Rhine Clean Up“. Dabei werden die Ufer des Rheins von der Quelle bis zur Mündung von Müll befreit. Zum vierten Mal sind mit Müllsäcken und Greifzangen bewaffnete Freiwillige in sechs europäischen Ländern an den Uferstreifen des Rheins unterwegs. Auch auf dem Wasser sind die Mülljäger aktiv, beispielsweise im Karlsruher Stadtteil Rappenwört. Dort werden die Helfer von Kanus aus, Müll aus dem Rhein fischen. Weitere Sammel-Aktionen von Privatpersonen, Vereinen und Firmen finden in Karlsruhe-Neureut, Au am Rhein und Durmersheim statt. Im vergangenen Jahr haben beim „Rhine Clean Up“ europaweit rund 30.000 Freiwillige mitgemacht. Dabei wurden insgesamt 320 Tonnen Müll gesammelt.