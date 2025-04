Seit Karfreitag ist der Zugverkehr auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel wegen Sanierungen und Bauarbeiten eingeschränkt. Busse fahren als Ersatz: Klappt das?

Kurz vor dem Ende der Sperrung der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel zieht der Fahrgastverband PRO BAHN mit Blick auf den Schienenersatzverkehr eine gemischte Bilanz. Zwar hätten zwischen Freiburg und Baden-Baden die Fahrten mit den von der Deutschen Bahn eingesetzten Bussen bisher funktioniert, sagte ein Sprecher des PRO-BAHN-Landesverbandes. Problematischer aber sei etwa am Osterwochenende der Verkehr zwischen Baden-Baden und Karlsruhe gewesen, da Busfahrgäste dann auf sehr volle Regionalzüge geleitet worden seien.

PRO BAHN: Verkehr am Osterwochenede war problematisch

Dort hätten eigentlich die Kapazitäten verstärkt und zusätzliche Waggons organisiert werden müssen, heißt es von PRO BAHN weiter. Es seien aber seit Beginn der Sperrung genügend Busse eingesetzt worden und auch das von der Bahn bereitgestellte Personal an den Umsteigestellen sei ausreichend gewesen.

"Zum Schienenersatzverkehr erhalten wir positive Resonanz von unseren Fahrgästen", sagte ein Bahnsprecher. An allen Standorten reichten die Buskapazitäten aus. Insbesondere die Direktbusse in Richtung Freiburg hätten dem Andrang des Osterverkehrs standgehalten. "Hier waren deutlich mehr Reisende unterwegs und die Wartezeiten waren kurz."

Fernzüge enden seit Karfreitag in Baden-Baden

Unter anderem enden seit Karfreitag vom Norden kommende Fernzüge in Baden-Baden, in Einzelfällen auch in Karlsruhe. Zwischen Baden-Baden und Freiburg fahren Busse - abends auch von Karlsruhe aus. Die Bahn setzt den Angaben zufolge täglich weit über 100 Busse ein, wie der Sprecher weiter sagte. Außerdem kommt es in dieser Zeit auch im Regionalverkehr zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Verspätungen. Züge sollen ab Sonntagabend wieder wie gewohnt rollen.

Rheintalbahnausbau: ICE-Züge sollen schneller fahren

Auf der Rheintalbahn laufen derzeit umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten. Sie sollen wie geplant am 24. April beendet sein, wie der Bahnsprecher bestätigte. Bei dem milliardenschweren Ausbau der Rheintalbahn wird die Strecke Karlsruhe-Basel nach und nach von zwei auf vier Gleise ausgebaut. ICE-Züge sollen dadurch erheblich schneller fahren können. Die rund 200 Kilometer lange Strecke ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas.