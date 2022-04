Zugausfälle und Verspätungen: Rheintalbahn über Ostern bei Rastatt gesperrt

per Mail teilen

Seit Donnerstagabend fahren auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Freiburg keine Züge mehr. Die Strecke bleibt über das Osterwochenende für den Regional- und Fernverkehr gesperrt.

Am Gründonnerstagabend ist die Rheintalbahn auf den betroffenen Streckenabschnitten planmäßig gesperrt worden, heißt es am Freitag seitens der Deutschen Bahn. Bislang laufe alles nach Plan. Meldungen über größere Probleme bei den Umstiegen in den Ersatzverkehr, liegen demnach nicht vor.

Fahrgäste müssen mehr Zeit einplanen

Zugreisende, die auf der Strecke der Rheintalbahn unterwegs sind, müssen seit Gründonnerstagabend bis einschließlich Ostermontag Einschränkungen hinnehmen. Züge fallen teilweise aus, es ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Das betrifft sowohl den Regionalverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden sowie Ringsheim/Europapark und Freiburg als auch den Fernverkehr zwischen Karlsruhe und Basel. Fahrgäste müssen wegen des Umstiegs in die Ersatzbusse mehr Zeit einplanen.

Wo erhalte ich genaue Informationen zu meiner Zugverbindung? Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer Internetseite entweder über die Reiseauskunft oder über das Baustellenportal über die Auswirkungen zu einzelnen Zugverbindungen.

Bauarbeiten verlängern sich kurzfristig bei Rastatt

Kurzfristig sind weitere Einschränkungen hinzugekommen, weil sich die Baumaßnahmen in Rastatt verlängern werden. Von Dienstag, 19. April, bis Mittwoch, 20. April, steht für den Regionalverkehr nur ein Gleis zur Verfügung.

Dadurch kommt es zu weiteren Zugausfällen und -verspätungen zwischen Rastatt und Baden-Baden. Im Fernverkehr verkehren die Züge zwischen Karlsruhe und Basel stündlich.

Baustellen bei Rastatt und Herbolzheim in Südbaden

Grund für die Zugausfälle sind gleich zwei Baustellen - eine in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) und eine bei Rastatt. Dort sind vor fünf Jahren bei Tunnelbohrungen überraschend die Gleise abgesackt. Die Strecke musste für sieben Wochen komplett gesperrt werden. Die Tunnelbohrmaschine, die noch im Tunnel war, wurde aus Sicherheitsgründen erstmal einbetoniert.

Neu verlegte Gleise werden am Osterwochenende an das Schienennetz angeschlossen. Das sorgt für Zugausfälle. SWR

Gleise werden an das Schienennetz angeschlossen

Jetzt soll die Bohrmaschine herausgeholt werden. Dazu müssen aber erst einmal die bestehenden Gleise weg, damit man von oben den Beton aufbohren kann. Die Baufirma hat deshalb entlang der Baustelle eine Parallelstrecke gebaut - wenige Meter neben der Rheintalbahn auf einer Länge von ungefähr 700 Metern. Diese Gleise werden jetzt über Ostern an das bestehende Netz angeschlossen.