Sperrung der Rheintalbahn über Ostern - Ersatzverkehr bei Rastatt funktioniert

Seit Gründonnerstagabend ist die Strecke der Rheintalbahn gesperrt. Fahrgäste müssen zwischen Rastatt und Freiburg auf Ersatzbusse umsteigen. Laut der Bahn läuft aber alles nach Plan.

Wegen Gleisverlegungsarbeiten an der havarierten Rastatter Tunnelbaustelle muss der Zugverkehr zwischen Baden-Baden und Rastatt auf diesem Abschnitt noch bis Dienstagfrüh eingestellt bleiben. Für die Bahnkunden ist es eine Geduldsprobe, denn alle Zugreisenden müssen in Rastatt oder Freiburg raus aus den ICEs und rein in Ersatz-Busse.

Fahrgäste strömen vom Gleis zu den Ersatzbussen

Es gibt Momente, da wirkt der Rastatter Bahnhof wie ausgestorben. Dann hält plötzlich wieder ein IC oder ICE und spuckt mit einem Mal hunderte von Fahrgästen mit Kind, Kegel und Gepäck aus. Und die hetzen dann treppauf, treppab in Richtung Ersatzbusse. Insgesamt klappt die logistische Herkulesaufgabe für die Deutsche Bahn aber überraschend gut.

Deutsche Bahn: Ersatzverkehr und Baustellenarbeiten laufen planmäßig

Aus der Konzernzentrale der Deutschen Bahn in Berlin ist das gesamte Wochenende über zu hören, dass sowohl der Ersatzverkehr, als auch die Arbeiten an den Gleisen der Rheintalbahnstrecke planmäßig laufen und keine Meldungen über Probleme vorliegen. Zwar haben sich viele Reisende ihre Fahrt mit der Bahn etwas einfacher vorgestellt, aber es stehen zumindest in Rastatt immer genügend Busse für die Weiterfahrt bereit.

"Es dauert deutlich länger. In Baden-Baden haben uns die Leute per Durchsage auf die Ersatzverkehr hingewiesen. Da standen dann schon Busse. Das lief überraschend gut."

Viele Kunden auf Situation gut vorbereitet

Manche Busfahrer der Ersatzbusse berichten von ungeduldigen Reisenden, aber überwiegend seien die Leute auf die Situation vorbereitet. Die Sonne scheint und alle sind mehr oder weniger entspannt.

"Es klappt alles ganz gut. Wir haben ja rechtzeitig davon erfahren und dann sind wir entsprechend früher los."

Manche Kunden haben es sich von Vornherein leichter gemacht und sich die Gepäckschlepperei zwischen Zug und Ersatzbus gespart. Ein Fahrgast erzählt, dass er seinen Koffer mit einem Versandunternehmen verschickt hat, damit der schon am Urlaubsort auf ihn wartet und er sich auf der Fahrt nicht um sein Gepäck kümmern muss.

Das Reisegepäck der Bahnkunden wird im Businneren verstaut. SWR

Warum die Sperrung der Rheintalbahnstrecke über Ostern notwendig ist

Die Streckensperrung zwischen Rastatt und Baden-Baden wurde nötig, weil die Tunnelbaustelle in Rastatt nun endlich vorankommen werden soll. Vor fünf Jahren brach eine der Tunnelröhren bei Bohrarbeiten ein. Die Tunnelbohrmaschine ist bis heute dort verschüttet und soll nun bald wieder herausgeholt werden. Ab Dienstagvormittag soll der Bahnverkehr über eine Umleitungsstrecke wieder rollen.

Wenige unzufriedene Fahrgäste

Bis der Schienenverkehr am Dienstag wieder normal läuft, heißt es auch für Regionalreisende weiter umsteigen in den Bus.

"Jetzt muss ich viermal statt zweimal umsteigen. Ist mir völlig unverständlich, warum das über Ostern sein muss."

Am Rastatter Bahnhof stehen auch eine Menge Taxen bereit. Die Taxifahrer hatten auf ein besseres Geschäft durch die Streckensperrung der Bahn gehofft. Deutlich mehr Kunden haben sie trotzdem nicht gewonnen. Auch ein Zeichen, dass trotz aller Strapazen, der Ersatzverkehr ganz gut zu laufen scheint.