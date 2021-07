Das Regierungspräsidium Karlsruhe warnt angesichts der angespannten Hochwasserlage vor Gefahren für Mensch und Tier. Der sogenannte Hochwassertourismus an den Dämmen werde kritisch beobachtet.

Das Betreten der Dämme sei grundsätzlich verboten, so das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Mitteilung. Hochwassertourismus und unvernünftigem Verhalten entlang der Dämme könne Wildtiere unnötig in Gefahr bringen. Die Tiere könnten durch Fußgänger und Hunde in Panik geraten und ins Wasser stürzen. Laut Regierungspräsidium wird die Lage am Rhein und seinen Nebenflüssen konsequent beobachtet und weitere Maßnahmen wie Polderflutungen bei Bedarf eingeleitet.

Weiterer Pegelanstieg am Donnerstag erwartet

Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe rechnet im Laufe des Donnerstags und Freitags mit einem weiteren Anstieg des Pegels am Oberrhein. Der Hydrologe vom Dienst in der HVZ, Daniel Habekost, spricht von einem kleinen bis mittleren Hochwasserereignis. Es werde aller Voraussicht nach zum Einsatz von Rückhaltemaßnahmen kommen.

"Die Prognosen für den Rhein gehen davon aus, dass im Lauf des Donnerstags wieder mit neuen Anstiegen zu rechnen ist, im Bereich eines zehn- bis zwanzigjährlichen Ereignisses."

Die Schifffahrt auf dem Rhein musste aufgrund der steigenden Pegelstände erneut eingestellt werden. In der Nacht auf Mittwoch haben die Wasserstände die kritische Marke von 7,50 Meter überschritten.

Das Hotel "Rheinstrom" in Rastatt-Plittersdorf ist von der Außenwelt abgeschnitten. SWR-Reporter Daniel Günther war mit dem Boot vor Ort.

Fährbetrieb bereits seit Anfang der Woche eingestellt

Der Fährbetrieb bei Rastatt und Rheinmünster ist bereits seit Anfang der Woche eingestellt. Bereits am vergangenen Samstag ging wegen des Hochwassers für die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe nichts mehr. Am Sonntag kam es zu einer zwischenzeitlichen Entspannung, so dass die Schiffe wieder fuhren. Doch anhaltender Regen sorgt wieder für schnell steigende Wasserstände.

Fünfjährliches Hochwasser in der Nacht auf Freitag erwartet

Der Deutsche Wetterdienst rechnet weiterhin mit teils kräftigem Dauerregen. Dementsprechend können die Wasserstände weiter deutlich steigen, so die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg in Karlsruhe. Mit den heftigsten Anstiegen wird in der Nacht auf Samstag gerechnet. Danach könnte sich die Hochwasserlage wieder entspannen.

Stadt Rastatt warnt vor Hochwasserschäden

Das Hochwasser am Rhein setzt viele Rettungskräfte von den Feuerwehren in Alarmbereitschaft. Sie kontrollieren die Dämme regelmäßig. Die Stadt Rastatt warnt davor die Dämme bei Hochwasser zu betreten. Auch Hausbesitzer sind bei den starken Niederschlägen und steigenden Pegeln gefragt. Sie sollen die Rückstausicherungen der privaten Abwasserkanalhausanschlüsse prüfen.