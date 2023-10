Ein Jahr wurde an der Umgestaltung des Rheinufers im französischen Seltz und dem deutschen Plittersdorf gebaut. Entstanden ist ein Freizeitbereich für die ganze Familie.

Ein Bauprojekt zwischen Deutschland und Frankreich ist zu Ende: Die Promenade an der Rheinfähre bei Plittersdorf (Kreis Rastatt) ist nach einem Jahr Bauzeit fertig. Etwa fünf Millionen Euro hat die Stadt Rastatt in die Hand genommen, um die neue Rheinpromenade zu gestalten. Die EU hat sich mit 1,6 Millionen Euro an dem grenzüberschreitenden Projekt beteiligt. Die Rheinpromenade ist seit jeher ein beliebtes Ausflugsziel in der Region, vor allem auch wegen des benachbarten Naturschutzgebiets in den Rheinauen.

Die Rheinfähre bei Plittersdorf im Kreis Rastatt SWR

Rheinpromenade Plittersdorf ist nun autofrei

Auffälligste Neuerung: Der Uferbereich der neuen Rheinpromenade ist autofrei. Die Parkplätze, die bisher direkt an der Fähr-Auffahrt lagen, wurden ins Landesinnere verlegt. Der frühere Parkplatz ist nun eine Wiesenlandschaft mit Picknickplätzen. Die Lindenallee, die es schon immer dort gab, wurde erhalten und durch weitere Bäume ergänzt.

Rheinfähre Plittersdorf: Neuer Kiosk und Unterstellmöglichkeiten

Neu ist auch die sogenannte "Plittersdorfer Welle". Es handelt sich dabei um einen Pavillon für Besucher. Es gibt dort einen Kiosk und Unterstellmöglichkeiten bei schlechtem Wetter. Den Namen hat der Pavillon wegen seines wellenförmigen Dachs. Es gibt dort neuerdings auch Toilettenhäuschen. Die Container können zum Schutz vor Hochwasser elektrisch angehoben und gesenkt werden.

Bei der Rheinfähre in Plittersdorf (Kreis Rastatt) wurde die Promenade neu gestaltet und eingeweiht SWR

Auch auf französischer Seite wurde ein höherer sechsstelliger Eurobetrag ausgegeben. Dort gibt es jetzt viele Sitzmöglichkeiten mit Blick auf den Rhein. Die gibt es auch auf deutscher Seite. Grenzüberschreitend ist auch ein Naturlehrpfad, der sich mit der Tier- und Pflanzenwelt in der Region beschäftigt. Für Kinder gibt es jetzt einen großen Spielplatz mit Piratenschiff.

Auf französischer Seite finden sich an der Rheinfähre neue Sitzbänke aus Stein direkt am Wasser SWR

Fährbetrieb besteht schon seit dem Mittelalter

Fährbetrieb auf dem Rhein zwischen dem deutschen Plittersdorf und dem französischen Seltz gibt es an dieser Stelle schon seit dem Mittelalter. Die Fähre, wie wir sie heute kennen, existiert seit Mitte der 1950er Jahre. Der Betrieb der Fähre wird von Frankreich finanziert – die Benutzung ist für die Menschen dies- und jenseits des Rheins kostenlos.