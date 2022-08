Entspannung auf dem Rhein? Pegelstand bei Karlsruhe wieder gestiegen

Die Schiffe auf dem Rhein können wieder mehr Ladung transportieren. Der Regen in der vergangenen Woche hat die Lage auch am Pegel Maxau bei Karlsruhe etwas entspannt.

Der Regen in der vergangenen Woche sorgt zumindest für eine kurzfristige Erleichterung für die Schifffahrt auf dem Rhein, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein am Standort Freiburg mit. Dessen Mitarbeitende orientieren sich in ihren Angaben am Pegel Maxau bei Karlsruhe. Dort war vor dem Durchzug des Regengebiets eine Wasserhöhe von 3,50 Meter gemessen worden.

Schiffe nur mit reduzierter Ladung unterwegs

Am Montagmittag lag der Pegel Maxau bei etwa 4,30 Meter. Dadurch können die Schiffe wieder mehr Ladung transportieren. Man rechnet im Schnitt pro zehn Zentimeter Wasser eine Zuladung von 100 Tonnen Gewicht. Angesichts der vorausgesagten erneuten Trockenheit befürchten die Experten des Wasser- und Schifffahrtsamts aber, dass die Rhein-Pegelstände überall wieder fallen werden.

Pegelstände am Rhein könnten wieder sinken

Je nach Länge einer erneuten Trockenphase könnte der Wasserstand sogar unter die bisher gemessene Niedrigwasser-Stufe sinken. Eine grundsätzliche Entwarnung ist zunächst nicht in Sicht. Seit Wochen sorgt die Trockenheit für Einschränkungen für die Schifffahrt auf dem Rhein. Güterschiffe können nur mit reduzierter Ladung fahren.