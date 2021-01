Die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale des Landes Baden-Württemberg (HVZ) in Karlsruhe erwartet in den kommenden Tagen deutlich steigende Pegel an Flüssen und Bächen im Land, auch am Rhein.

Am Rhein wird voraussichtlich am Freitag sogar die Hochwassermarke 2 erreicht, bei der die Schifffahrt eingestellt werden muss. Überschreitet der Pegel Maxau die 7,50 Meter-Marke, dann darf zwischen Iffezheim und Mannheim kein Schiff mehr auf den Rhein. Laut HVZ wird dies im Laufe des Freitags der Fall sein. Viel Wasser aus Nebenflüssen Anhaltender Regen und steigende Temperaturen sorgen für eine Schneeschmelze im Bergland und damit für einen hohen Abfluss der Rheinnebenflüsse. Im Südschwarzwald wird deshalb Hochwasser erwartet, für die Bäche und Flüsse im Nordschwarzwald gibt es noch keine Hochwasser-Warnungen. Aufgrund der Lage ist die HVZ in Karlsruhe ab Donnerstagvormittag rund um die Uhr besetzt.