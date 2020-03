per Mail teilen

Die Karlsruher Rheinhäfen haben 2019 einen Gesamt-Güter-Umschlag von knapp sieben Millionen Tonnen verbucht. Das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 7,7 Prozent.

In der Niedrigwasserperiode im Jahr 2018 haben auch die Karlsruher Rheinhäfen sehr viel an Umschlag eingebüßt. Das konnte bereits im ersten Quartal 2019 wieder aufgeholt werden. Nach Angaben des stellvertretenden Hafendirektor Gerhard Hildebrand hat der Umschlag allein in dieser Zeit um rund 30 Prozent zugelegt.

In den baden-württembergischen Häfen wurden im vergangenen Jahr fast 31 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, 14 Prozent mehr als 2018. Die Corona-Krise beeinträchtigt das Be- und Entladen der Schiffe derzeit nicht.

Die Corona Krise hat bislang noch keine Auswirkungen auf die Karlsruher Häfen. Die Rheinfrachter können immer noch ganz normal be- und entladen werden. Landesweit hat Karlsruhe am stärksten zugelegt. Hier werden Mineralöl und Kohle umgeschlagen. Der Gesamtumschlag im vergangenen Jahr beläuft sich in Karlsruhe auf knapp sieben Millionen Tonnen.