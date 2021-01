Brücken verbinden. Das ist nichts neues. Und wo es keine Brücke gibt, da muss eben eine Fähre herhalten. Wie z.B. an der deutsch-französischen Grenze bei Greffern. Dort bringt die Rheinfähre "Drusus" täglich Menschen in ihren Autos von der einen auf die andere Seite. Außer in den letzten vier Monaten. Da stand die "Drusus" wegen Sanierungsarbeiten still. Neues Steuerungssystem, neuer Motor...rund eine Million Euro haben die kompletten Sanierungsarbeiten gekostet. Und die Anwohner in der Region wahrscheinlich genauso viele Nerven. Denn die mussten für die Grenzübergang teilweise große Umwege in Kauf nehmen uns sind froh, das "Ihre" Fähre wieder im Einsatz ist.