Rheinbrüder - Koch verpasst Medaille knapp

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Sophie Koch von den Rheinbrüdern Karlsruhe eine Medaille nur knapp verpasst. Im Canadier Damen fuhr Koch mit ihrer Zweierpartnerin, Lisa Jahn aus Berlin am Samstag nur knapp an Bronze vorbei. Hinter China, der Ukraine und Kanada kamen die Deutschen über 500 Meter als vierte ins Ziel. „Vierter Platz ist halt besonders undankbar. Aber wir sind trotzdem unglaublich stolz auf uns“, sagte Koch nach dem Rennen. Mit dem Ergebnis ist Sophie Koch jetzt auch die erfolgreichste Olympionikin der Kanu-Rennmannschaft der Rheinbrüder Karlsruhe. Bisher hatte diese Ehre Heiderose Höfle inne. Sie wurde 1976 in Montreal fünfte.