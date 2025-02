Unterschiedlicher könnten die schwäbisch-alemannische und die rheinische Fastnacht nicht sein. In Rheinbischofsheim treffen beiden Welten in einem Verein aufeinander.

Die einen feiern mit Prinzengarden und Elferrat, die anderen mit kunstvoll geschnitzten Häsmasken: Gegensätzlicher könnten die rheinische und die schwäbisch-alemannische Fastnacht wohl nicht sein. Der Karnevalsverein Rheinbischofsheim (Ortenaukreis) bringt beide Welten zusammen - nur müssen sich die Mitglieder für eine Seite entscheiden.

Schwäbisch-alemannische Schurdis mit roten Bäckchen und herausgestreckter Zunge

Andrea Ruffenach hat sich bereits vor Jahrzehnten für die Schurdis entschieden. So nennen sich die schwäbisch-alemannischen Hästrägerinnen und Hästräger im Karnevalsverein Rheinbischofsheim. Rote Bäckchen, blaue Augendeckel und herausgestreckte Zunge: Unter der aufwendig geschnitzten Holzmaske muss sie automatisch lachen, verrät sie. "Man hat so ein immenses Lächeln unter der Maske, dass tatsächlich die Wangenknochen wehtun, wenn man die Maske wieder runtermacht."

Vor über 30 Jahren war sie in Rheinbischofsheim Teil des Prinzenpaares und musste sich danach entscheiden, wie es für sie im Verein weitergehen soll. In den Elferrat habe man damals noch nicht dürfen, erzählt Ruffenach. "Und dann war ja nur die Alternative: zu Hause bleiben, Küchendienst oder zu den Schurdis gehen - und dann wusste ich, wozu ich mich entscheide." Seitdem trägt sie stolz ihr rot-weiß-blaues Narrenkostüm.

Ich finde es halt grandios, wenn wir auf Umzügen laufen und das Publikum uns auch so anlächelt.

Die Schurdis in Rheinbischofsheim in Action. SWR Matthias Stauss

Prinzengarde und Elferrat auch Teil des Karnevalsvereins Rheinbischofsheim

Tochter Darline und Vater Jean-Jaques Ruffenach haben dagegen einen anderen Weg eingeschlagen. Beide haben sich für die rheinische Fastnacht entschieden und sind jeweils in der Prinzengarde und im Elferrat aktiv. Bei Darline dürfte sich das aber schon bald ändern. Die Schurdis stehen bei ihr hoch im Kurs. "Die sind recht laut. Deshalb muss man sich gut entscheiden, ob man wirklich in die Schurdis möchte und den "Lärm", in Anführungsstrichen, die ganze Zeit mitmacht. Ich finds super. Ich werde dann in den nächsten zwei Jahren auch von der Prinzengarde in die Schurdis wechseln."

Eigentlich muss man sich mit 14 entscheiden, ob man lieber Teil der Garde oder der Hästräger sein will. Wechseln, sagt Darline, sei aber grundsätzlich immer möglich.

Fastnacht in Rheinbischofsheim: gemeinsames Miteinander wichtig

Gelebt wird bei den Ruffenachs und im Karnevalsverein Rheinbischofsheim beides, ganz egal ob rheinische oder schwäbisch-alemannische Fastnacht. Am Ende ist es die Gemeinschaft, die zählt. "Grundsätzlich sind wir alle beieinander und nicht in einzelne Gruppen aufgeteilt", fasst es Darline zusammen.

Und Gründe zum beieinander sein gibt es immer wieder: Erst am Samstag etwa, als in Rheinbischofsheim pünktlich um 18:32 Uhr der Nachtumzug startete. Ein buntes Fastnachtsfest, dass sich auch Familie Ruffenach nicht entgehen lies.