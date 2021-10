Benzinfrachter läuft im Rhein bei Karlsruhe auf Grund

per Mail teilen

Ein Transportschubverband von mehreren Frachtern hat sich am Sonntagmorgen auf dem Rhein bei Karlsruhe festgefahren. Laut Polizei war der mit Benzin beladene Schiffsverband auf dem Weg von Rotterdam nach Straßburg. Zu dem Unfall kam es, weil der Verband laut Polizei überladen war. Der Frachter wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. Der Schaden an der Fahrrinne wird allerdings auf ca. 40 000 Euro geschätzt. Durch das Festfahren des Schubleichters kam es zu erheblichen Behinderungen der Schifffahrt. Aufgrund des Anstiegs des Rheinpegels im Laufe des Nachmittages konnte der Schubverband selbstständig freigelegt werden und fuhr anschließend in den Stadthafen Karlsruhe, um dort den Kraftstoff zu entladen.